Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Запорожье, где казак саблей разрубил огурец на его ладони, встретился с лидером групп "Ляпис-98" и Brutto Сергеем Михалком.

Совместное селфи глава государства минувшей ночью опубликовал на своей странице в Instagram.

На фотографии музыкант и президент стоят рядом, у Зеленского в руках - диск "Ляпис-98". Мужчины улыбаются и показывают "козу" - традиционный рокерский жест.

Напомним, "Страна" писала о том, что Зеленский в конце августа отправится в мэр-тур по Украине.Он посетит ключевые города, где лично представит кандидатов на должность мэров от партии "Слуга народа" на предстоящих местных выборах.

Также мы писали о том, что в программе нынешней поездки Зеленского в Запорожскую область - участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года и ознакомление с ходом реализации в области программы "Большое строительство".