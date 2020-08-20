На грани жизни и смерти сейчас самый известный российский оппозиционер - Алексей Навальный. Его состояние оценивается как тяжелое. Ради того, чтобы спасти ему жизни, в Омске даже приземлился самолет, который следовал из Томска в Москву.

Команда Алексея Навального сообщила: его отравили. Под подозрением у соратников Навального кофейня в томском аэропорту, где политик сегодня утром пил кофе или чай. Там уже проводится проверка.

Оппозиционеру стало плохо вскоре после того, как самолет поднялся в воздух. Навальный зашел в туалет на борту, стал там громко кричать после чего потерял сознание. Ему на подмогу прибежали врачи и передали капитану воздушного судна, что нужно срочно приземляться для оказания помощи.

Все, что известно об отравлении Алексея Навального, его состоянии здоровья и чем он известен - в материале "Страны".

Что случилось с Алексеем Навальным

Алексей Навальный был в Томске - сибирском городе, который находится в 3600 километрах от Москвы (и плюс четыре часа к московскому и киевскому времени).

Переночевав в Томске, Навальный собирался отправиться на самолете в столицу. Политик прибыл на рейс без опоздания, поэтому у него оставалось время выпить кофе (по другим данным, чай) в кофейне в аэропорту.

Вместе с политиком была его пресс-секретарь Кира Ярмыш, на опубликованном ниже фото видны ее руки, пластиковый стакан с горячим напитком и бутылка воды.

Алексей Навальный в аэропорту Томска утром 20 августа. Фото: Life Shot

Навальный и Ярмыш не завтракали. Попили свой кофе и пошли на борт. Там, по словам пресс-секретаря политика, ему стало плохо буквально сразу после взлета.

Сначала у Навального появилась испарина. Он промакнул лицо салфеткой, но состояние продолжало ухудшаться. Навальный попросил помощницу говорить с ним - чтобы он смог концентрироваться на звуке голоса. Ярмыш спросила у начальника, поможет ли ему вода. Навальный ответил, что, видимо, нет. И самостоятельно пошел в туалетную кабинку.

Борт, следовавший в Москву, уже набирал высоту. И тут из туалета послышались сильные крики (на видео ниже). К Навальному побежали медики, политик к тому времени уже потерял сознание.

Капитан судна принял решение сажать лайнер прямо сейчас. Первым ближайшим городом стал Омск - этот сибирский город находится в 900 километрах от Томска.

Кира Ярмыш выступила с заявлением: Навального отравили. По данным СМИ, политику поставили диагноз "острое отравление неустановленным психодиcлептиком".

Психодиcлептик - это галлюциногены, которые могут вызывать у человека бред, нарушают психику и могут пагубно влиять на все органы - от слуха и зрения до сердца.

Пока официально не подтверждено, что Навального отправили именно этими веществами. Факты, которые известны точно: он находится в реанимации, куда прибыл без сознания; был введен в состояние искусственной комы, что позволило подключить его к аппарату ИВЛ.

Врачи больницы Омска №1, где оказывают реанимационные действия, сообщили, что его состояние оценивается как тяжелое.

Омские врачи все никак не смогут отдать команде политика результаты его анализа, сообщает его помощница. По словам Ярмыш, в реанимации полно полицейских (которых она же и вызвала).

В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увёл полицейских в другую комнату — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Тем временем, в томском аэропорту также много силовиков - там проводятся оперативные действия. В частности, в кофейне, она временно не обслуживает посетителей. Ее владелец обещал предоставить записи с камер видеонаблюдения.

"Отправление связано с избирательном кампанией Навального"

Команда Навального выступила с заявлением - отравление своего шефа связали с грядущими выборами в России. 13 сентября там пройдет единый день голосования. В некоторых регионах будут избирать губернаторов, местные думы, законодательные собрания. Непосредственно Навальный свою кандидатуру никуда не подавал, но баллотируются его сторонники.

Сегодня в факт отравления Навального поверили не все и не сразу. Это связано с тем, что год назад, 1 августа, он также попал в больницу. Тогда его представители заявляли, что оппозиционера отравили в камере изолятора. У Алексея Навального была сильная аллергическая реакция. Однако команда тогда заявляла, что он при смерти.

Но сейчас, очевидно, у политика действительно серьезные проблемы со здоровьем.

Алексей Навальный в больнице 1 августа 2019 года. Фото команды политика

Полиция пока не рассматривает версию намеренного отравления Навального, заявило российское агентство ТАСС.

"Отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике. Большое количество исследований уже сделано", - сказал замглавврача омской больницы скорой помощи.

Кто такой Алексей Навальный

Навального можно назвать главным российским оппозиционером. По крайней мере, если такой вывод делать из публичной активности. Он знаменит многочисленными расследованиями против власти в формате текстов и видеоблогов. Самое известнее из них - "Он вам не Димон" - о благосостоянии бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

На минувших президентских выборах 2018 года Навальный пытался баллотироваться в президенты, но ему было отказано в регистрации кандидатом, поскольку у того есть непогашенная судимость.

Алексей Навальный нередко бывает в московском изоляторе - его задерживают по причине организации несанкционированных митингов. Однако всю пандемию оппозиционер был на свободе. Он, судя по его страницах в соцсетях, строго соблюдал самоизоляцию, которая была у всех москвичей.

Навальному 44 года, он уроженец Московской области. По образованию юрист. Женат. Воспитывает сына-школьника Захара и дочь Дарью, которая в этом году окончила первый курс университета в американском Стэнфорде.

В государственных российских СМИ Навального нередко обвиняют в работе на страны Запада. Сам политик обвинения отрицает и считает пропагандой.

В отношении Украины у него позиция неоднозначная. В свое время он выступал против аннексии Крыма, но затем начал заявлять, что Крым - это "не бутерброд, который перекладывают с места на место" и давал понять, что не одобряет идею его возвращения Украине. В целом, тему нашей страны он комментирует очень неохотно, предпочитая фокусироваться на внутрироссийских делах.