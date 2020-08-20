В День независимости, 24 августа, в столице пройдет уже второй по счету Марш защитников - шествие ветеранов войны на Донбассе и националистов. Отдельно 29-ю годовщину независимости отпразднуют власти. Также пройдут спортивные и культурные мероприятия - регата, выставки, фестивали.

Правда, некоторые из них пройдут в режиме онлайн или с соблюдением дистанции и масочного режима из-за коронавируса.

Накануне, 23 августа, в Украине отметят День государственного флага. Главное событие - возле Родины-матери на самом высоком флагштоке (выше 90 метров) появится сине-желтый стяг размером 16 на 24 метра, который будет видно с разных точек столицы.

О том, чего ждать на праздник в столице разбиралась "Страна".

Официальные мероприятия

Указ о проведении официальных мероприятий в честь Дня флага и Дня независимости еще 12 августа подписал президент Владимир Зеленский.

23 августа - в Киеве, других населенных пунктах, а также у дипломатических учреждений и в воинских частях проведут церемонии торжественного поднятия флага.

24 августа - запланированы торжества с участием чиновников, депутатов, участников АТО. В частности, церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся деятелей Украины, "Небесной сотни" и погибших на Донбассе.

По информации источников “Страны” в партии “Слуга народа”, 23 августа в День Государственного флага, депутатов “Слуги народа” приглашают на площадь Конституции в 10:00 для торжественного поднятия флага, но явка необязательна.

“А вот 24 августа обязательно нужно быть на Софиевской площади в нарядной, светлой одежде. Время пока уточняется, так как там какие-то митинги намечаются”, - сказал источник.

В правительстве уже утвердили план официальных праздничных мероприятий, отметив, что их центром станет не Майдан и Крещатик, как в прошлые годы, а Михайловская и Софиевская площади.

"В Киеве планируется отойти от традиционного проведения торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская и Софиевская площадь", - сказал заместитель министра культуры Ростислав Карандеев.

Напомним, что в прошлом году Зеленский попал в скандал вокруг отмены парада ко Дню независимости.

Сначала - до парламентских выборов - он заявил, что военного парада, как это было принято при Порошенко, не будет. Как в целях экономии денег, которые Зе пообещал пустить на премии, так и для снижения милитаристской риторики. Что укладывалось имидж Зеленского, как "президента мира".

Однако националисты и собственно порошенковцы начали яростно критиковать новоизбранного президента в соцсетях. И заявили, что пусть Зе как хочет, но они проведут свой марш.

Тогда на Банковой отыграли назад и решили провести "Шествие достоинства" - урезанную версию парада на Крещатике, с военными, но без техники. Это был один из первых показательных прогибов Зеленского перед "партией войны".

Зе на "Ходе гидности" в прошлом году

Тем не менее марш националистов и ветеранов все равно прошел.

И в этом году он состоится снова. Правда, уже под патронатом президента, который своего "Шествия" проводить на этот раз не собирается. Также как и военного парада.

"Марш защитников Украины"

Колонна ветеранов АТО, их семей, представителей различных батальонов планирует собраться 24 августа около 9:00. Марш, как и в прошлом году, пройдет от парка Шевченко под Красным корпусом КНУ до Майдана Независимости. Правда, некоторые ветераны собираются пойти дальше - к дому Зеленского.

Декларируется марш без партийной символики - такое решение принял Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", - говорится в сообщении.

Год назад в марше участвовало несколько десятков тысяч человек.

В шествии примут участие разные организации.

Бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона и бывшие участники Добровольческого батальона ОУН во главе с известным националистом Николаем Коханивским изначально хотели шествовать отдельно от других, однако, по информации "Страны", им удалось договориться о единой колонне.

То же касается и лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, который сначала будет придерживаться традиционного маршрута националистов (от парка Шевченко до Крещатика, мимо ЦУМа до Майдана Независимости, где состоится митинг, а потом — до конечной точки Европейской площади), однако потом поведет своих приверженцев к Офису президента.

По мнению Билецкого, шествие должно закончиться именно под окнами президента. "24 августа сюда придут ветераны, чтобы сказать свое громкое "нет" коллаборантам, негодяям, которые продают нашу страну", - заявил в своем видеоанонсе лидер "Нацкорпуса".

Глава фракции партии "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк сообщил, что о таком варианте концовки в "Свободе" не слышали, а в оргкомитете партии, по его словам, обсуждалось "исключительно проведение марша". Его политсила будет представлена членами внутрипартийного объединения "Легион Свободы", воевавшими на Донбассе, и волонтерами.

Близкий к Порошенко "Рух опору капитуляции" призывает сторонников выходить на марш 24 августа в белых футболках #FreeRiff #FreeAntonenko (подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета, - Ред.), которые собираются раздавать в парке Шевченко перед маршем.

"Мы пойдем в колонне поддержки политических заключенных", - сообщают в группе в Facebook.

Сборы также назначены на 9:00.

"Страна" детально анализировала, почему 24 августа может стать удобным поводом для разных групп националистов и сторонников Порошенко выразить недовольство властью Зеленского.

Их марш будет проходить на фоне "Вагнергейта" - обвинений в адрес Офиса президента, что он якобы в угоду дружбе с Москвой сорвал операцию по захвату россиян, воевавших на Донбассе.

Детальнее об это истории - в материале Вагнергейт имени Порошенко. Кто раскручивает скандал о госизмене Ермака и Зеленского и чем он им грозит.

На всем этом фоне уже ширятся прогнозы, что 24 августа в Киеве может быть горячо и националисты могут попытаться организовать Майдан против Зеленского. Насколько реален такой сценарий, мы подробно анализировали в нашей статье.

Развлечения: выставки, концерты и фестивали

Выставка-размышление "Украина: путь в будущее". Проходит в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молода гвардія". Продлится до 30 августа.

Фотовыставка "Украина моя". Проходит в Национальном историко-архитектурном музее "Київська фортеця". Продлится она до 4 сентября.

Видеоэкскурс "Украина, ты нужна мне". Проходит в Центральной библиотеке имени Тараса Шевченко для детей.

Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я - гражданин". Состоится в Березовке Киевской области с 6:00 до 22:00. Специально к празднику здесь запланировали устроить два зрелищных флешмоба: "Наибольшее количество воздухоплавателей в вышиванках" и "Массовое исполнение гимна на воздушных шарах". Стоимость: бесплатно как волонтер, но необходимо зарегистрироваться.

Выставка цветов на Певческом поле. Продлится до 13 сентября. Ко Дню независимости здесь высадили 300 тысяч цветов. Сфотографироваться можно у цветочных Angry Birds, Белоснежки и семи гномов, Алладина, Жасмин и Джина, Микки Мауса, команды Миньонов, волшебных фей, Шрека и других героев известных мультфильмов. Стоимость билетов - 25-100 грн.

Фестиваль петунии. В Добропарке (с. Мотыжин Киевской области). С 10:00 до 20:00 здесь можно любоваться 3D-конструкциями из рекордного количества цветов, кататься по территории на велосипеде, устроить пикник или полакомиться уличной едой на фудкорте. Для детей будут работать аттракционы. Вход - 30-50 грн.

Выставка ко Дню Героев Небесной Сотни "Век несокрушимых". Проходит на Майдане Независимости. Продлится до 20 ноября.

Забег в вышиванках на ВДНХ. В нем примут участие профессиональные спортсмены и бегуны-любители, дети дошкольного и школьного возраста. Длина дистанции от 100 м до 21,1 км для опытных спортсменов. Обязательна предварительная регистрация.

Пикник классической музыки. В парке Тараса Шевченко в 19:00 около 500 выдающихся украинских музыкантов (в том числе симфонический оркестр) записали Оду Независимости. Выступление состоится под открытым небом и будет транслироваться в записи на большом экране и онлайн.

Парусная регата "День Независимости". Будут соревноваться крейсерско-гоночные яхты. Проходит в заливе "Собаче гирло" и яхт-клубе "Riviera Rivrside Marina".

BRO! Fest: Green Grey, ВВ, Скрябин, Yurcash, Табула Раса, DJ Толя Місячні Транбоны. Легендарные украинские группы, почти ровесники украинской независимости, дают 6-часовой вертикальный концерт в гостиничном комплексе "Братислава". С 15:00 до 22:00, билеты от 449 до 1499 грн.

49-й Киевский международный кинофестиваль авторского кино "Молодость". Пройдет в Доме кино, кинотеатре "Жовтень", Fedoriv Hub с 09:00-21:00 и онлайн по регистрации. Стоимость: 1-60 грн

Фестиваль. Киновернисаж под открытым небом. Проходит в парке Тараса Шевченко до 15 сентября. Каждый день с 21:00 здесь можно посмотреть хиты украинского кино последних лет.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage. Проходит до 25 августа во дворе Софии Киевской и онлайн. Лейтмотивом события станет мысль о том, что Жизнь продолжается. В программе: новые произведения Валентина Сильвестрова, выступление Katya Chilly Group 432hz, опера-реквием IYOV от Nova Opera, публичное интервью с Софией Андрухович о романе Амадока, программа, посвященная украинскому скрипачу Богодару Которовичу от Мирославы Которович, Сусанны Чахоян и камерного ансамбля АртеХатта.

Выставка цветов "Мульт-легенд" на Певческом поле. Фото: Вечерний Киев