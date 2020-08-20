В сети появились новые подробности о самочувствии российского оппозиционера Алексея Навального, которого в четверг, 20 августа, госпитализировали в омскую больницу. Некоторые СМИ заявляют, что все еще без сознания и его подключили к аппарату ИВЛ, другие говорят, что он в сознании, но разговаривает с трудом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в эфире "Эха Москвы" рассказала, как все случилось.

"Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой - я спросила, поможет ли ему вода, а он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание", - поделилась она. По словам Ярмыш, случившееся связано с предвыборной кампанией. Чуть позже пресс-секретарь политика заявила, что Алексей Навальный в коме.

Telegram-канал Baza пишет, что Навальный подключен к аппарату ИВЛ. Его направили на КТ, чтобы исключить инсульт.

Эту информацию подтвердила и Ярмыш в своем Twitter. Также она добавила, что в больницу по их просьбе вызвали полицию.

Кроме того, на видео, которое публикует Telegram-канал Mash слышно, как Алексею становится плохо и он кричит в туалете. "Томский Роспотребнадзор проведет проверку по факту возможного отравления", - сообщили в пресс-службе организации.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник сообщает, что "предварительный диагноз Навального: острое отравление неустановленным психодиcлептиком". (Психодиcлептики - вещества, вызывающие галлюцинации. К ним, в частности, относятся медикаменты лирика, Триган-Д, тропикамид и некоторые виды наркотиков - Ред.)

Кроме того, руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гидами в Twitter заявил, что юристы фонда подают заявление по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ).

"Нет сомнения, что Навального отправили за его политическую позицию и деятельность. Юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ, требуем от СК РФ расследования. Алексею здоровья", - написал он.

Напомним, сегодня Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске, политик был срочно госпитализирован с отравлением.

Также мы писали, что ранее оппозиционер прямо из СИЗО попал в больницу с аллергией.