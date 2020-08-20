Мэр Умани Александр Цебрий, который недавно переночевал на Банковой, чтобы добиться встречи с Зеленским и решения проблемы с хасидами-паломниками в его городе, заявил, что вопрос рассмотрят на внеочередном заседании Кабмина 20 августа.

Об этом Цебрий сообщил в комментарии "Стране".

"У меня вчера было несколько встреч, в том числе, в Офисе президента и в Министерстве внутренних дел. Мне пообещали, что в пятницу на внеочередном заседании Кабмина будет принято решение, которое будет регламентировать проведение Рош-ха-Шана (еврейский Новый год, в этом году 18-20 сентября - Ред.) нетрадиционным способом, который будет, надеюсь, в этом году", - сообщил мэр Умани.

В свою очередь, Антон Геращенко, замминистра внутренних дел сообщил "Стране", что решение по хасидам будет принято на очередном заседании. "Вопрос рассмотрят на ближайшем очередном заседании Кабмина", - заявил Геращенко.

Напомним, каждый год во время еврейского Нового года (Рош-ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера - цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань могут посетить до 10 тысяч паломников.

Также мы писали о том, Украина и Израиль призвали хасидов воздержаться от поездки в Умань на Рош ха-Шана, но официального запрета на них нет.

"Страна" подробно писала о том, как украинские власти хасидам в Умань путь закрывали.