В Украине, по состоянию на утро четверга, 20 августа, зафиксировано 2 134 новых случая заражения сутки Covid-19. И это очередной печальный антирекорд (предыдущий был отмечен 19 августа, когда заразились 1 967 человек - Ред.)

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 98 537 человек. Вчера, 19 августа, в Украине было зафиксировано 96 403 заболевших.

С начала эпидемии в Украине уже 2 184 летальных случая от коронавируса (+40 человек за сутки), 50 441 пациент выздоровел(+за сутки 704 пациента).

Об этом передает Телеграм-канал МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 3 405 случаев;



Волынская область - 4 929 случаев;



Днепропетровская область - 1 873 случая;



Донецкая область - 1 156 случаев;



Житомирская область - 2 597 случаев;



Закарпатская область - 6 662 случая;



Запорожская область - 1 213 случаев;



Ивано-Франковская область - 7 290 случаев;



Кировоградская область - 749 случаев;



г. Киев - 11 172 случая;



Киевская область - 4 727 случаев;



Львовская область - 12 631 случай;



Луганская область - 204 случая;



Николаевская область - 893 случая;



Одесская область - 5 408 случаев;



Полтавская область - 594 случая;



Ровенская область - 8 091 случай;



Сумская область - 1 078 случаев;



Тернопольская область - 4 116 случаев;



Харьковская область - 6 849 случаев;



Херсонская область - 321 случай;



Хмельницкая область - 1 768 случаев;



Черновицкая область - 8 297 случаев;



Черкасская область - 1 200 случаев;



Черниговская область - 1314 случаев.

Напомним, в Японии инфекционисты заявили о приближении третьей волны коронавируса.

Также добавим, что МАУ отменила часть рейсов в Европу из-за коронавирусного карантина.