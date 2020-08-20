В Украине растет число зараженных, фото: pixabay.com

В Украине, по состоянию на утро четверга, 20 августа, зафиксировано 2 134 новых случая заражения сутки Covid-19. И это очередной печальный антирекорд (предыдущий был отмечен 19 августа, когда заразились 1 967 человек - Ред.)

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 98 537 человек. Вчера, 19 августа, в Украине было зафиксировано 96 403 заболевших. 

С начала эпидемии в Украине уже 2 184 летальных случая от коронавируса (+40 человек за сутки), 50 441 пациент выздоровел(+за сутки 704 пациента).

Об этом передает Телеграм-канал МОЗ.  

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 3 405 случаев;

Волынская область - 4 929 случаев;

Днепропетровская область - 1 873 случая;

Донецкая область - 1 156 случаев;

Житомирская область - 2 597 случаев;

Закарпатская область - 6 662 случая;

Запорожская область - 1 213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7 290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

г. Киев - 11 172 случая;

Киевская область - 4 727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5 408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ровенская область - 8 091 случай;

Сумская область - 1 078 случаев;

Тернопольская область - 4 116 случаев;

Харьковская область - 6 849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1 768 случаев;

Черновицкая область - 8 297 случаев;

Черкасская область - 1 200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

Данные по коронавирусу на 20 августа

Напомним, в Японии инфекционисты заявили о приближении третьей волны коронавируса.

Также добавим, что МАУ отменила часть рейсов в Европу из-за коронавирусного карантина.

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