Данные на 20 августа. В Украине новый антирекорд. Число зараженных Covid-19 за сутки превысило 2 000 человек
В Украине, по состоянию на утро четверга, 20 августа, зафиксировано 2 134 новых случая заражения сутки Covid-19. И это очередной печальный антирекорд (предыдущий был отмечен 19 августа, когда заразились 1 967 человек - Ред.)
Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 98 537 человек. Вчера, 19 августа, в Украине было зафиксировано 96 403 заболевших.
С начала эпидемии в Украине уже 2 184 летальных случая от коронавируса (+40 человек за сутки), 50 441 пациент выздоровел(+за сутки 704 пациента).
Об этом передает Телеграм-канал МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 3 405 случаев;
Волынская область - 4 929 случаев;
Днепропетровская область - 1 873 случая;
Донецкая область - 1 156 случаев;
Житомирская область - 2 597 случаев;
Закарпатская область - 6 662 случая;
Запорожская область - 1 213 случаев;
Ивано-Франковская область - 7 290 случаев;
Кировоградская область - 749 случаев;
г. Киев - 11 172 случая;
Киевская область - 4 727 случаев;
Львовская область - 12 631 случай;
Луганская область - 204 случая;
Николаевская область - 893 случая;
Одесская область - 5 408 случаев;
Полтавская область - 594 случая;
Ровенская область - 8 091 случай;
Сумская область - 1 078 случаев;
Тернопольская область - 4 116 случаев;
Харьковская область - 6 849 случаев;
Херсонская область - 321 случай;
Хмельницкая область - 1 768 случаев;
Черновицкая область - 8 297 случаев;
Черкасская область - 1 200 случаев;
Черниговская область - 1314 случаев.
Напомним, в Японии инфекционисты заявили о приближении третьей волны коронавируса.
Также добавим, что МАУ отменила часть рейсов в Европу из-за коронавирусного карантина.