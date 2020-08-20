Экс-начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба, которого подозревают в "сливе" в СМИ информации о спецоперации украинских спецслужб по "вагнеровцам", впервые прокомментировал ситуацию.

Правда, по сути он ничего не опроверг, кроме причастности к провалу спецоперации лично президента Зеленского.

По его словам, все домыслы по этому делу направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужб Украины.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины", - сказал он.

По его словам, информация о каких-либо операциях спецслужб является секретной, и она никогда не становится публично открытой. Исходя из этого любые конспирологические теории, которые строятся на основании газетных "расследований" выгодны российской стороне.

"Абсолютно нелепыми домыслами являются версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам". Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным", - добавил Бурба.

Он так же отметил, что у него отсутствует какая-либо информация касательно того, была ли операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" сорвана утечкой из окружения президента.

"Как военнослужащий, я был и остаюсь вне политики. Скажу одно - действиями украинской разведки народ Украины может гордиться. Но не все на войне зависит от нас. С уважением отношусь к решению Верховного Главнокомандующего провести ротацию. В данный момент нахожусь в отпуске с семьей, по окончании которого буду служить Украине и дальше на другом участке работы, по решению Верховного Главнокомандующего", - подытожил он.

Напомним, 14 августа правительство республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которых ранее задержали недалеко от Минска.

Впоследствии, в СМИ появилась информация о том, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы "вагнеровцов". Якобы именно для этого их выманили в Беларусь. В то же время после того, как о планах доложили офису президента, все сорвалось.

В среду, 19 августа, Служба безопасности Украины заявила, что специальная информационная операция, относительно так называемой группы "Вагнера" в Беларуси, имеет российское происхождение. И что украинская сторона не готовила спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" в Минске.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак опровергал информацию о том, что спецоперация СБУ по поимке "вагнеровцев" сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.