Сегодня утром, 20 августа, известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, в результате чего его госпитализировали и поместили без сознания в токсикореанимацию Омска. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш предполагает, что его пытались отравить.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Она вспомнила похожую ситуацию, которая случилась с Навальным год назад и полагает, что в этот раз с российским оппозиционером хотели сделать что-то похожее.

"Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - поделилась пресс-секретарь.

Напомним, сегодня утром Навальному внезапно стало плохо, когда он самолетом летел в Москву из Томска. В результате, его срочно доставили в омскую больницу.

Отметим, что и ранее с российским оппозиционером случалось подобное. Летом прошлого года он заявлял, что его отравили в СИЗО. Мы публиковали фото опухшего лица Навального.