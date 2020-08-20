В России произошло чрезвычайное происшествие с главным оппозиционером страны Алексеем Навальным. Он направлялся в Москву из Томска авиарейсом компании S7. Внезапно в воздухе Алексею Навальному стало плохо. Самолет срочно запросил посадку в аэропорту Омска и для борта экстренно освободили полосу.

После экстренной посадили Навального срочно доставили в местную больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей в токсикореанимации, но в сознание так и не пришел.

Об этом передает Telegram-канал Mash.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Алексей Навальный показал опухшее лицо и подозревает, что его отравили в камере СИЗО.

Так же мы рассказывали, что бывший пресс-секретарь Навального обвинила главреда "Эха Москвы" в секс-домогательствах.