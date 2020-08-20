Вчера, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский, побывал в Запорожской области с рабочим визитом. Гарант посетил так же и остров Хортица, где стал действующим лицом опасного трюка.

Казаки проверили на храбрость президента Украины, разрубив острой саблей огурец на его руке. Об этом передает Обозреватель.

Вначале местные казаки, артисты из конного театра, продемонстрировали президенту трюки на храбрость с использованием сабель и плетей.

А затем они предложили Зеленскому разрубить саблей огурец на его ладони и тот согласился.

По словам очевидцев, личная охрана гаранта была шокирована таким решением, однако президент "ее отогнал". После выполнения трюка все поаплодировали мастерству современных казаков и храбрости главы государства.

Видео: obozrevatel.com

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