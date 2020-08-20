Вчера, 19 августа, прошло первое заседание Координационного совета (КС) Беларуси на котором были приняты и озвучены требования оппозиции к властям республики.

Полный текст резолюции президиума КС имеется в распоряжении радиостанции DW.

Главным требованием оппозиции является признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов - по международным стандартам и с другим составом ЦИК.

"Уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усугублению политического и экономического кризиса в Беларуси", - так же указано в резолюции.

В принятом документе так же говорится, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечение согласия в обществе на основании Конституции.

"КС не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - уточняется в резолюции.

Среди других требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить "для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства", - прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также проведение расследования причин политического кризиса.

Кроме этого, необходимо освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим.

Ранее "Страна" сообщала, что у Меркель прямым текстом заявили, что Бацька должен уйти.

Так же мы рассказывали, что Лукашенко пригрозил европейским лидерам и Зеленскому ответственностью за "разжигание беспорядков".

Кроме этого, мы в материале "Засилие русского языка", распродажа заводов, свой томос", выяснили, что готовят для Беларуси противники Лукашенко.