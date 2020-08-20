Демократическая партия США, которая ранее официально назвала своим кандидатом на выборах президента Джо Байдена, сделала и второй шаг в формировании своего предвыборного тандема.

Темнокожая сенатор от Калифорнии Камала Харрис стала официальным кандидатом в вице-президенты страны. Данное решение было утверждено на Национальном съезде демократов.

Это первый случай в истории США, когда кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента стала женщина, которая не является представительницей белого населения страны.

Кто вы, миссис Харрис?

Юрист и политик Камала Харрис - дочь иммигрантов из Индии и Ямайки. У нее есть младшая сестра Майя, которая состояла в команде Хиллари Клинтон в период ее президентской избирательной кампании.

Камала Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида. Она известна тем, что выступает за полную легализацию марихуаны на федеральном уровне.

Харрис участвовала в праймериз Демократической партии, но после некоторого успеха на старте быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. От демократов на пост главы государства баллотируется Джо Байден. Он будет бороться за главный пост страны с действующим президентом - республиканцем Дональдом Трампом.