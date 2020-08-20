В Киеве прошло очередное судебное заседание по делу Екатерины Гандзюк. В итоге Днепровский районный суд столицы принял решение арестовать на два месяца Владислава Мангера и Алексея Левина. Они арестованы до 18 октября 2020 года и без права внесения залога.

Трансляцию судебного заседания вел в соцсети адвокат Маси Найем.

Напомним, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

А Днепровский райсуд столицы во вторник, 18 августа, начал подготовительное заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. На нем присутствовали главные фигуранты дела: глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и экс-помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 497 300 гривен, которые и были внесены.

6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемого в организации убийства Гандзюк Мангера внезапно задержали люди из СБУ.