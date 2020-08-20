Европа окончательно сформировала свое отношение к персоне Александра Лукашенко, которого объявили победителем президентских выборов с огромным отрывом от оппозиционного кандидата.

Так, например, официальный Берлин считает, что Бацька должен подать в отставку. Вице-канцлер Германии и кандидат на пост канцлера от социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что президент Беларуси потерял всякую легитимность.

Об этом Олаф Шольц рассказал в интервью изданию Funke Mediengruppe.

"Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку. Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. При этом речь не идет о создании новых сфер влияния", - считает немецкий политик.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко пригрозил европейским лидерам и Зеленскому ответственностью за "разжигание беспорядков".