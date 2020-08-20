В Беларуси вчера прошел один из наиболее тихих с точки зрения протестов дней - оппозиция накануне объявила паузу с большими митингами. Основные события разворачивались на двух фронтах - главным образом внешнем и немного на забастовочном.

Основной новостью стали выводы Евросоюза по ситуации в Беларуси. Правда, никаких особо плохих известий для Александра Лукашенко они не несут.

Также оппозиции пока не удается остановить промышленность в стране. И в целом уже можно делать вывод, что блицкриг против Бацьки провалился. Хотя ситуацию явно будут качать дальше. Вчера ЕС заявил, что выделит "народу Беларуси" более 50 миллионов евро. А на воскресенье оппозиция готовит новую большую акцию в Минске.

Подводим итоги минувших суток Беломайдана.

Забастовки

Ситуация по забастовкам за минувшие сутки кардинально не поменялась: на массовый простой предприятия не уходят. Но часть рабочих подключилась к митингам. Что повлияло на заводы в Беларуси, но не остановило их.

"Сегодня все предприятия нефтехимического комплекса работают в штатном режиме. Настроения об остановке производства не получают поддержки у абсолютного большинства трудовых коллективов", - говорится в заявлении концерна "Белнефтехим".

Минский тракторный завод тоже работает, рассказала "Спутнику" пресс-секретарь Юлия Дыленок. По ее словам, 167 работников ушли в отпуска за свой счет по семейно-бытовым обстоятельствам, еще 5 - "по политическим мотивам в связи с проведением забастовки".

"Завод выполняет среднесуточные показатели. Не думаю, что ситуацию на всех предприятиях страны сейчас можно назвать штатной. Но наш завод работает", - заявила Дыленок.

На гиганте "Беларуськалие" уже был создан стачком, но он не смог объявить полную забастовку. Лидер стачкома Анатолий Бокун заявил на митинге в Солигорске, что "при сниженной численности бастующих стачком выходит за рамки забастовки и пропадает кворум". Он предложил для поднятия активности рабочих объявить голодовку.

По данным стачкома "Беларуськалия", 3 тысячи сотрудников из 17 тысяч заявили о готовности бастовать. При этом на митинг в центре Солигорска вчера вышли несколько сотен человек. То есть бастовать готово подавляющее меньшинство рабочих.

Параллельно руководство концерна призвало рабочих, которых склоняют к забастовкам угрозами или подкупом, сообщать об этом анонимно через Google Docs. То есть контр-мероприятия ведутся.

Вчерашний день также показал, что власти сменили тактику и начинают пресекать митинги у проходных предприятий, куда оппозиционеры выходят, чтобы призывать рабочих к забастовке.

Так, вчера у Минского тракторного завода задержали двух человек. Остальных оттеснили от проходной силами ОМОНа.

Точно так же милиция пыталась, правда без силовых акций, убедить разойтись тех, кто пришел митинговать под стены табачной фабрики в Гродно.

То есть есть определенная смена поведения милиции. Если на остальные митинги она закрывает глаза и не мешает им, то у предприятий старается пресечь любую активность.

О том, что с митингующими, которые встречают рабочих на проходной, "разберутся", заявил вчера и Александр Лукашенко. Это значит, что недопущение массовой забастовки - главный приоритет власти, раз она решила именно в этой сфере отойти от принципа невмешательства в митинги.

При этом заводчанам, которые бросают работу для протестов, президент пообещал увольнения. "Хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите", - сказал Лукашенко.

ЕС оплатит борьбу с Лукашенко

Главные события на тему Беларуси происходили вчера за ее пределами. В Брюсселе прошел экстренный саммит Евросовета по ситуации в республике. По итогу белорусских выборов он не признал, правда и проводить новые - не призвал.

Текст заявления Совета Европы "Страна" уже публиковала. Приведем вкратце основные его тезисы.

выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми

осуждается "непропорциональное насилие" силовиков на акциях протеста

нельзя арестовывать тех, кто "обсуждает передачу власти" в Беларуси (не трогать оппозицию)

ЕС вводит санкции против тех, кто отвечал за избиения и фальсификацию выборов

Важно, чего в этом заявлении нет.

Во-первых, экономических санкций против Беларуси - наиболее болезненных (к персональным белорусскому руководству не привыкать). Во-вторых - не прозвучало требования новых выборов (хоть старые и не признаны демократическими).

В-третьих, ни президентом, ни национальным лидером Европа Светлану Тихановскую не признала (даже укрывшая ее Литва). То есть по сути для ЕС реальный президент - Александр Лукашенко (именно ему пыталась дозвониться канцлер ФРГ Ангела Меркель, но не смогла, в итоге "общались" они через Путина).

При этом очевидно, что Евросоюз будет поддерживать белорусскую оппозицию - причем уже официально и, главное, деньгами. ЕС выделит €53 млн на "белорусские инициативы", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, финансы пойдут "не власти, а народу". Учитывая, в каком контексте это говорилось - по сути Евросоюз расписался в спонсировании протестов.

По крайней мере именно так это будет истолковано в Минске. Лукашенко уже заявил, что "финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается". То есть это аргумент будет использован для сторонников Лукашенко и тех представителей Беломайдана, которые не хотят перехода протестов под внешнее управление.

Но пока, повторимся, официальная реакция ЕС не критична для Лукашенко. Более того, она далеко от формулировок, которыми оперируют Польша и Литва - главные вдохновители Беломайдана за рубежом.

"Возможно сыграло роль общение Путина с Меркель и Макроном. По итогам которого европейцы пришли к выводу, что ещё одной горячей точки в отношениях с Россией им не нужно", - предполагает телеграм-канал "Политика Страны".

"Впрочем, это не означает, что Лукашенко может спать спокойно. Ситуацию будут качать и дальше. Протестный потенциал в стране большой. Желание поляков поменять курс Беларуси тоже. Другое дело, что вряд ли это в ближайшее время приведёт к каким-либо переменам. Блицкрига явно не получилось", - дополняет канал.

Ситуация на улицах: акции за Лукашенко и особая ситуация в Гродно

Учитывая, что до выходных оппозиция взяла паузу с большими митингами, на этом фоне впервые было много акций за Лукашенко. Они прошли в разных районах Минска городах, собрав совокупно несколько тысяч человек.

Также сторонники власти освоили новый формат - автопробег под госфлагом.

Противники Бацьки тоже понемногу митинговали. Но по масштабам они не шли ни в какое сравнение с акциями прошлой недели.

Зато интересная ситуация сложилась в Гродно. Это город на северо-западе Беларуси около границы с Польшей и Литвой. Днем ранее - 18 августа - местные власти сделали немало уступок Беломайдану.

На сайте мэрии появилось заявление о том, что митинги на центральных площадях города отныне разрешены, им будет предоставлено техническое и медицинское сопровождение, а право народа на мирные собрания закреплено в конституции.

Исполком ссылался на обращение штаба Тихановской, а также профсоюзов предприятий - которые, кстати, выступают за Лукашенко.

В тот же день на сайте областной милиции появились извинения за избиения - и обещания, что все это будет расследовано. А еще днем ранее - 17 августа - представители администрации и депутаты Гродно вышли на митинг оппозиции.

Правда, они не поддержали ни одного политического требования оппозиционеров - о перевыборах без Лукашенко. Но старались, что называется, наводить мосты по каким-то более нейтральным темам. Что сильно контрастировала с поведением властей в других регионах.

Все это уже породило в СМИ рассуждения о том, что Гродно может стать "белорусской Галичиной" и чуть ли не перейти под контроль протестующих, а то и попробовать установить "особые" контакты с соседними Польшей и Литвой. Да и сам Лукашенко вчера упомянул этот город, сказав, что там уже "вывешивают польские флаги". "Это недопустимо", - заявил президент.

Впрочем, судя по всему, ситуация тут не столь однозначна.

Уже вчера, как пишет "Спутник Беларусь" - мэрия не предоставила организаторам митинга в Гродно звуковую аппаратуру, а городское телевидение отказалось от трансляции. То есть, пока говорить об открытом бунте в регионе и о переходе на сторону оппозиции его властей не приходится.

Что стало понятно за эти сутки

На воскресенье оппозиция собирает новый марш и митинг в Минске. Причем зовет туда протестующих со всей страны.

"Лидеры Координационного Совета собираются выступить с важным программным заявлением. Это перевернёт всё!", - анонсируют оппозиционеры.

Итоги дня анализирует телеграм-канал "Политика Страны":

"Внешне кажется, что протестная активность спадает. Кроме того, так и не удалось раскачать большинство промпредприятий на забастовку.

Вероятно оппозиция также видит, что запал пропадает.

Поэтому телеграмм-каналы решили сконцентрировать усилия протестного движения на выходные. В воскресенье зовут на новую акцию.

При этом есть важное отличие от всех предыдущих дней. Людей из других городов призывают не митинговать у себя на площадях (как это постоянно было раньше), а ехать в Минск. То есть создать "ударный кулак" в столице.

Для чего? Чтоб снова постоять и покричать "уходи" да и разойтись по домам? Либо предпринять некие активные, возможно силовые действия? Например, по захвату правительственных зданий?

Посмотрим. Пока же оппозиционные телеграм-каналы интригуют, что координационный совет сделает какое-то заявление, которое "перевернёт все".