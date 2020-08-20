Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина. На заседании первый президент Украины заявил, что предложил парламенту рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе.

Об этом сообщает Офис президента.

"Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН №2202 (2015 года)", - сказано на сайте Офиса.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем еще говорили на заседании ТКГ.

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