Правительство Литвы, грозившее санкциями Александру Лукашенко, выполнило свои угрозы. 19 августа Министерство иностранных дел Литвы составило список из 32 белорусских чиновников, которым запретят въезд в эту страну, в их числе оказался и президент республики.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что в ведомстве не будут раскрывать весь список.

"Скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - сказал глава МИД.

По его словам, запрет на въезд станет вкладом Литвы в коллективные действия Евросоюза в ответ на события в Беларуси. Окончательное решение о наложении санкций должно будет принять министерство внутренних дел.

"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное - это европейские санкции. Но это мера того, что мы можем сделать на данный момент", - добавил министр.

Министр внутренних дел страны Рита Тамашунене добавила, что пока не видела списка, но ведомство рассмотрит его в четверг.

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