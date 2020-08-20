На заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина достигнуты договоренности о четырех новых участках разведения и 20 участках разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Где именно находятся эти участки, не уточняется.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Также на заседании украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ о противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни единого его нарушения.

"В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный", - отмечается в сообщении ОП.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению продолжит осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению.

В рамках гуманитарной рабочей группы был также достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнении всех договоренностей о подтверждении списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

С целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".

Ранее "Страна" рассказывала, чем займется на переговорах по Донбассу экс-премьер Фокин.

Также мы писали, что Кравчук предложил перенести заседания ТКГ из Минска в Швецию.