Министр здравоохранения Максим Степанов 19 августа отправился с инспекцией в Донецкую область. В одной из больниц региона он застрял в лифте.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном на Ютуб-канале.

В Донецкой области глава ведомства проверял, готовы ли медучреждения Краматорска и Славянска к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом. Руководство больниц хвалилось министру новым оборудованием, планами реконструкции помещений и свежими ремонтами.

В одной из клиник - детской областной больнице - Степанов застрял в лифте и просидел в нем полчаса. По информации ТСН, внезапная остановка подъемника произошла из-за перегруженности, так как в одной кабине с чиновником захотели проехаться слишком много людей.

Ранее "Страна" сообщала о похожем происшествии с Папой Римским, который застрял в лифте и опоздал на проповедь.

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