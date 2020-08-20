Бывший юрист Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Клинсмит в федеральном суде признал себя виновным в фальсификации документа при расследовании вероятного сговора американского президента Дональда Трампа с властями России во время выборной кампании 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

Во время слушаний в Вашингтоне окружной судья США Джеймс Босберг заявил, что намерен вынести приговор Клинсмиту 10 декабря.

Клинсмита обвиняли в подделке электронного письма Центрального разведывательного управления (ЦРУ) от августа 2016 года, в котором бывший советник предвыборной кампании Трампа Картер Пейдж упоминается как "лицо №1" и "оперативный контакт" с 2008 по 2013 годы. Это письмо ФБР хотело использовать в качестве основания для продолжения прослушивания телефонных разговоров Пейджа.

Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц обнаружил поддельное послание и сообщил о 17 основных и фундаментальных ошибках и упущениях в заявках на выдачу ордеров ФБР. Союзники Трампа ‒ республиканцы неоднократно указывали на этот отчет как на свидетельство о заговоре со стороны государственных структур с целью подорвать авторитет главы Белого дама.

Обвинение было предъявлено Клинсмиту в рамках расследования федерального прокурора Джона Дарема, задействованного для расследования ошибок, допущенных ФБР при получении ордера на ведение слежки за Пейджем. Дарем начал работу после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил собственное расследование, в результате которого не смог доказать связи кампании Трампа во время президентских выборов 2016 года с правительством России.

Ранее "Страна" публиковала подробности расследования Мюллера.