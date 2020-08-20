Владелец земельного участка обратился в суд с иском к арендатору о признании договора аренды земли недействительным. Иск обоснован тем, что договор является недействительным, поскольку не соответствует требованиям действующего законодательства.

Об этом пишет Юрлига.

В частности, истец указал, что:

- в договоре указано, что в аренду передается 7,43 га земли, однако действительно площадь составляет 7,4328 га;

- поскольку договор аренды земли является договором ренты, он должен быть нотариально удостоверен;

- в договоре не указано, на основании каких документов он является собственником земельного участка, не указано его кадастровый номер, не подписан сторонами акт приема-передачи земельного участка;

- при заключении договора не была определена нормативная денежная оценка земельного участка;

- в договоре не указан адрес участников сделки, их идентификационные номера и паспортные данные;

- отсутствуют условия пересмотра арендной платы в связи с инфляцией.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска, указав на отсутствие предусмотренных законом оснований для признания спорного договора аренды земли недействительным.

Коллегия судей Гражданского суда ВС с таким выводом согласилась, указав следующее.

Ранее "Страна" сообщала, что согласно объяснению ВС, после смерти арендодателя договор аренды земли остается в силе, если наследник получал плату.

Также мы рассказывали, что Порошенко в отпуске потратил более двух миллионов на аренду жилья.