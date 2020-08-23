Из американской масс-медийной компании NBCUniversal уходит заместитель председателя правления Рон Мейер. Его отставка вызвана тем, что всплыли факты о подкупе им женщины, с которой несколько лет назад у него был роман. Он заплатил ей, чтобы она не рассказывала о связи.

Об этом передает "Интерфакс".

Об увольнении Мейера сообщил главный исполнительный директор NBCUniversal Джефф Шелл. По его словам, Мейер "действовал таким образом, который мы считаем не соответствующим политике и ценностям нашей компании". Он добавил, что 75-летний топ-менеджер признался по поводу ситуации на прошлой неделе.

Мейер, который проработал в NBCUniversal 25 лет, рассказал, что несколько лет назад у него был непродолжительный роман с женщиной, которая выдвинула против него ложные обвинения. Тогда он решил выплатить ей деньги.

"Я раскрываю эту информацию, потому что о соглашении узнали другие стороны, которые непрерывно пытались заставить меня им заплатить, в противном случае намереваясь оклеветать NBCUniversal, которая не имеет к ситуации никакого отношения, и опубликовать лживые обвинения касательно меня", - сказал Мейер.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что речь идет о романе Мейера с актрисой Шарлотт Кирк восемь лет назад, когда ему было около 67 лет, а ей - около 20. В тот период Мейер не уведомил своего работодателя об отношениях с Кирк или о заключенном с ней соглашении.

Мейер оставался одной из наиболее влиятельных фигур в Голливуде на протяжении более 40 лет. В 1975 году он ушел из агентства по поиску талантов William Morris Agency и стал сооснователем агентства Creative Artists Agency.

После продолжительной карьеры в качестве агента Мейер получил должность в студии Universal. В 2013 году он занял пост вице-председателя в материнской компании NBCUniversal.

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