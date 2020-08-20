Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции провело антикоррупционную экспертизу законопроекта №3361 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности".

В законопроекте предложено освободить предприятия со средней и/или незначительной степенью риска от проведения плановых проверок техногенной и пожарной безопасности при наличии полиса страхования ответственности.

Это будет способствовать ослаблению давления на бизнес и поможет устранить коррупционные схемы в ходе проведения таких проверок, отмечает НАПК.

В частности, в Реестре коррупционеров есть лица, которые в ходе плановых проверок техногенной и пожарной безопасности оказывали давление на бизнес и требовали взятку за позитивный результат проверки.

Однако законопроект нуждается в дополнительном усовершенствовании относительно порядка взаимодействия предприятий, страховщиков и ответственного органа государственной власти в сфере гражданской защиты.

Во время проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта НАПК выявило следующие коррупциогенные факторы:

1. Нечеткий порядок уведомления органа власти в сфере гражданской защиты о заключении договора страхования.

2. Нечеткие сроки обработки и обнародования органом власти в сфере гражданской защиты информации о заключении договора страхования.

НАПК предоставило Комитету ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики свои рекомендации относительно доработки данных положений законопроекта перед вторым чтением.

Ранее сообщалось, что НАПК за неделю отправило в суд 16 админпротоколов против чиновников и лидеров партий.

Еще в НАПК рассказали, где в Украине больше всего взяточников.