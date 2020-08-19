В соответствии с законодательством плательщик налога на прибыль обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, наступающих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для ее представления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной ГНС.

Если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленного срока, такой плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в размерах:

при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - 10% погашенной суммы налогового долга;

при задержке больше 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, - 20% погашенной суммы налогового долга.

Налоговики напомнили, что последний день уплаты налога на прибыль предприятий за ІІ квартал (полугодие) 2020 года - 19 августа.

Ранее в ГНС сообщили, как в Украине изменились штрафы за налоговые нарушения.

Также мы писали, что с сентября в Украине начнутся проверки неоформленных трудовых отношений.