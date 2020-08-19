Среда в Минске выдалась более-менее спокойной. В столице Беларуси прошли сравнительно небольшие митинги сторонников как оппозиции, так и Александра Лукашенко.

Что происходило у соседей 19 августа и чего ожидать дальше, анализирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Противники Бацьки митинговали около Дома правительства. Внешне кажется, что протестная активность спадает. Кроме того, оппозиции так и не удалось раскачать большинство промышленных предприятий на забастовку.

Вероятно, оппозиция тоже видит, что протестный запал пропадает. Поэтому Телеграмм-каналы решили сконцентрировать усилия протестного движения на выходные. В воскресенье недовольных выборами зовут на новую акцию.

При этом есть важное отличие от всех предыдущих дней. Людей из других городов призывают не митинговать у себя на площадях (как это постоянно было раньше), а ехать в Минск. То есть создать "ударный кулак" в столице.

Для чего? Чтоб снова постоять и покричать "Уходи!" да и разойтись по домам? Либо предпринять некие активные, возможно силовые действия? Например, по захвату правительственных зданий?

Посмотрим. Пока же оппозиционные Телеграм-каналы интригуют, что координационный совет сделает некое заявление, которое "перевернёт все".

Ранее "Страна" приводила объяснение оппозиции, почему она решила взять паузу в многолюдных протестах.

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