С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы будут оформляться по новой процедуре.

Правительство одобрило соответствующую инициативу Министерства иностранных дел, реализуемую во исполнение поручения президента.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Для многих иностранцев встреча с нашей страной начинается с получения украинской визы. Это первое впечатление должно быть позитивным. Украина должна ассоциироваться у иностранцев с удобными, быстрыми электронными сервисами. Так мы не только перезагрузим туристическую отрасль, но и стимулируем поступление в Украину иностранных инвестиций, развитие торговли, усиление межчеловеческих контактов", - рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Среди основных нововведений:

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления Е-визы: обычный или срочный порядок (с удваиванием тарифной ставки в случае срочной процедуры);

Е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление Е-визы будет занимать лишь 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения будет составлять 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);

в дополнение к существующей разовой Е-визе появится новый тип виз: Е-виза для двукратного въезда;

дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 дол. США за оформление разовой Е-визы теперь консульский сбор за разовую Е-визу будет составлять 20 дол. США, за двукратную - 30 дол. США.

Ранее сообщалось, что украинские электронные визы подешевели в четыре раза.

Еще мы писали, что украинцам придется платить по 600 гривен за визы в Египет.