Сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, Нацполиции пресекли преступную деятельность гражданина Израиля. Он торговал оружием на территории Харькова и в Харьковской области.

Об этом сообщает в Фейсбук отдел коммуникации полиции региона.

В ходе обыска правоохранители нашли у израильтянина деньги, полученные за незаконный сбыт оружия. Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Иностранцу сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 000 гривен. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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