Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационную жалобу осужденного за незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, причинившее вред государству.

Соответствующая информация появилось на сайте ВС.

Так, согласно приговору районного суда два человека по предварительному сговору приехали на озеро на автомобиле, который принадлежал одному из них (осужденному, который подал кассационную жалобу). Там они без надлежащего разрешения на вылов с помощью шести заранее заготовленных "жаберных" сетей, относящихся к запрещенным орудиям лова, а также резиновой лодки незаконно выловили ценные породы рыбы для личных нужд в количестве 280 штук на сумму 17 646 грн, нанеся своими действиями существенный вред государственным интересам.

Лица были осуждены к наказанию в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн), в собственность государства конфисковано вещественные доказательства (лодка, сетки, выловленную рыбу). Было также принято оставить в собственности лица автомобиль, отменить арест на автомобиль в части отчуждения и распоряжения автомобилем.

Апелляционный суд же отменил приговор суда первой инстанции в части решения судьбы вещественных доказательств, постановил конфисковать в доход государства вещественное доказательство - автомобиль, который принадлежит на праве собственности осужденному.

ВС указал, что при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о возвращении автомобиля его владельцу. Суд сослался на то, что этот автомобиль не был орудием совершения преступления, поскольку не использовался для выполнения объективной стороны уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК Украины, поэтому в этом случае специальной конфискации не подлежит.

Кроме того, согласно ст. 1 Протокола к Конвенции по правам человека и основных свобод каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.

Согласно установившейся практике Европейского суда по правам человека применение конфискации имущетва в конкретном случае будет отвечать требованиям ст. 1 Протокола не только при условии, если такая конфискация формально основывается на требованиях закона, но и при условии, что такая законная конфискация в этой конкретной ситуации не нарушает "справедливое равновесие между требованиями общего интереса и защиты фундаментальных прав лиц".

Решая судьбу вещественного доказательства в уголовном производстве - автомобиля - апелляционный суд в полной мере не принял во внимание положения национального права и практики толкования и применения положений международного законодательства, а также не учел должным образом степени тяжести совершенного преступления (уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой ст. 249 УК Украины, которое является преступлением небольшой тяжести), конкретных обстоятельств уголовного производства и стоимости транспортного средства, что значительно превышает размер причиненного материального ущерба и суммы штрафа, то есть несоизмеримо.

ВС частично удовлетворил кассационную жалобу осужденного, изменил приговор апелляционного суда в части решения вопроса о судьбе вещественного доказательства, вернув автомобиль владельцу.

Ранее Верховный суд освободил от наказания водителя, который сбил пьяного пешехода, остановившегося на дороге.

Также Верховный суд ранее разъяснил, когда наступает страховой случай в деле об угоне автомобиля.