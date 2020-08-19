В Норвегии, которая из-за шпионского скандала решила выслать российского дипломата, арестовали его возможного пособника.

Служба безопасности полиции страны сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в разглашении россиянину государственной тайны.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным спецслужбы, норвежец якобы он встречался с "российским разведчиком" и передал ему сведения, которые "могут навредить фундаментальным интересам Норвегии". Он числится сотрудником сертификационной компании DNV GL и имеет многолетний опыт сотрудничества с российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Между тем российские власти отреагировали на высылку дипломата - заместителя торгового отдела посольства РФ. В Норвегии считают, что он совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом" и объявили его персоной нон грата. Ожидается, что он покинет королевство до конца недели.



Москва выразила Осло протест из-за необоснованного задержания торгового представителя России.



"Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", - говорится в комментарии диппредставительства России в Норвегии.



Представители посольства отметили, что "свои выводы в России, конечно, сделают". А первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия зеркально ответит на высылку российского дипломата. По его мнению, в Осло приняли решение о высылке по указке США.

Шпионские скандалы в последнее время не редкость. Как писала "Страна" зимой, впервые за 30 лет из США выслали двух дипломатов посольства КНР по подозрению в шпионаже.

А вскоре после этого Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.