На днях ВОЗ объявила начало второй волны коронавируса, а в некоторых странах - и третью. Японские инфекционисты считают, что к островам пока подбирается третий всплеск заболевания Covid-19, но ждут уже четвертую волну.

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов в Японии, в среду собравшихся в Токио на съезде Научного общества инфекционистов, сейчас страна переживает разгар второй волны эпидемии, но не исключен новый рост заболевания. Они добавили, что к наличию Covid-19 в обществе придется привыкать.

Российский ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов считает, что прогнозировать новые волны коронавируса пока рано. Кроме того, по его мнению, в дальнейшем вирус уже не будет таким опасным.



"Говорить о третьей волне рано - еще не закончилась первая волна. Я лично считаю, что даже вторая волна, которая прогнозируется, не будет такой грозной, опасной, как первая волна – настоящая. Дальше коронавирус займет свое место среди обычных респираторных вирусных инфекций, ОРВИ. Сейчас уже в большой степени прошла коллективная иммунизация, и новые мутации уже не вызовут такой остроты и опасности заболевания, и пандемии уже не будет. Мне кажется, что японцы перестраховываются", – сказал Ершов.



По последним данным, в Японии около 58,5 тысяч человек заражены коронавирусом. С начала эпидемии скончались 1 148 человек. Вылечились от инфекции почти 43 тысячи человек.

Ранее "Страна" цитировала призыв ВОЗ больше не вводить карантин, несмотря на новые волны заболевания.

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