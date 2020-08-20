Эпидемия подошла к рубежу "2000"

Как мы и предполагали, украинская власть оперативно отреагировала на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и заявила, что жесткий карантин больше вводиться не будет. Однако делать это заявление пришлось на фоне сообщений о двух новых коронавирусных антирекордах.

Во-первых, в Украине зафиксировано самое большое число заболевших за время эпидемии – 1967. Это уже показатель, за которым следует ожидать пересечения рубежа в две тысячи. Того самого рубежа, которого опасались еще в мае, когда в течение нескольких дней нарастание заболеваемости шло в геометрической прогрессии.

Сегодня уже можно констатировать, что жесткий весенний карантин при всех его негативных последствиях смог затормозить развитие эпидемии. Остановить или, тем более, прекратить ее карантин не мог, но, по крайней мере, галопирующего роста заболеваемости не произошло. И это позволило довольно успешно пройти первый этап, когда здравоохранение было тотально не готово к борьбе с эпидемией.

Однако сегодня уже очевидно, что приостановленный карантином рост заболеваемости теперь наверстывает упущенное. Украина накануне рубежа "2000", и это не предел.

Но хуже всего то, что параллельно растет количество госпитализированных больных. И это, собственно, второй антирекорд: вчера сразу 463 человека были госпитализированы с коронавирусом.

Такие цифры заставляют вспомнить о том, что возможности украинской медицины не так уж и велики.

И если украинская власть, согласно рекомендациям ВОЗ, не собирается больше вводить жесткий карантин, то ей уже сейчас нужно задуматься об открытии новых инфекционных отделений. Иначе мы столкнемся с той же катастрофой, которую Штаты и Великобритания пережили весной.

"Вагнеровцы" в Белоруссии и украинский след

Вчерашний день был днем массового опровержения версии об "украинском следе" в деле "Вагнеровцы в Белоруссии". Сначала свою причастность к этой теме опроверг глава Офиса президента Андрей Ермак, потом СБУ назвала фейком все заявления о собственной причастности, а под конец Служба внешней разведки сообщила, что нашла "российский след" в информкампании по вовлечению украинских властей в дело "вагнеровцев". И вот это последнее сообщение, пожалуй, было лишним, поскольку испортило впечатление от всех предыдущих опровержений.

До того все было в пределах разумной логики. Ермак сказал, что вообще не при делах в этом вопросе, просто определенные силы (то есть команда Петра Порошенко) решила использовать дело "вагнеровцев" "в собственных целях накануне выборов". Потом СБУ объяснила, что ее офицеры во всех этих спецоперациях не участвовали.

И тому и другому, конечно, можно не верить. Но, по крайней мере, эти заявления какого-то удивления не вызывали.

Ну, а потом в ситуацию вмешалась СВР, и ее сообщение выглядело нагромождением конспирологии с несколькими фейковыми слоями.

Согласно этой версии, теперь все выглядит так: российские спецслужбы отправили наемников из частной военной кампании "Вагнер" в Белоруссию, чтобы дестабилизировать там ситуацию, но это была не основная цель, поскольку основной целью было после всей этой операции обвинить во всем украинские спецслужбы, чтобы вовлечь Украину в международный скандал, подорвать ее авторитет и заодно снизить рейтинг украинской власти накануне местных выборов.

Большего бреда придумать невозможно. Достаточно только представить, как в ФСБ беспокоятся насчет того, чтобы обвалить рейтинг "Слуги народа" перед выборами в Криворожский горсовет, чтобы понять: подобную сцену могли сочинить только юмористы из "95 квартала". Это не говоря уже о том, что, согласно этой версии, агентами ФСБ являются нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко и близкий к Турчинову главред "Цензора" Юрий Бутусов, а также близкая к среде "порохоботов" Янина Соколова.

Для власти было бы лучше, если бы все ограничилось объяснениями от Ермака и СБУ. Потому что "расследование" от СВР заставляет делать вывод, что нам всем вешают лапшу на уши и что на самом деле украинские спецслужбы причастны к делу "вагнеровцев".

Тайное и явное: почему декларация ЕС по Белоруссии оказалась мягкой

Вчера появился первый официальный международный документ, касающийся выборов в Белоруссии. Совет Евросоюза на своем экстренном саммите принял декларацию, в которой зафиксировал непризнание результатов этих выборов.

В отличие от неофициальных деклараций и заявлений, высказывавшихся отдельными политиками и партиями стран ЕС, документ, принятый его высшим органом, очень осторожен. Там нет даже имени белорусского президента и, тем более, нет призывов к нему уйти в отставку.

Непризнание результатов выборов – это самая серьезная на данный момент мера, принятая Советом Евросоюза, однако она означает лишь, что ЕС не признает избранного на них президента Александра Лукашенко, но не означает, что с Александром Лукашенко никто иметь дела больше не будет.

Даже персональные санкции, которыми Евросоюз угрожает "значительному числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов", вряд ли напугают Бацьку. Ему это не впервой.

Очевидно, что осторожный текст декларации – это способ руководства ЕС не сжигать все мосты. Однако это не значит, что кулуарная политика европейцев будет такой же осторожной. Все мы помним, что ЕС был точно так же осторожен в оценке событий 2013-2014 годов в Украине в течение всей зимы, но уже на второй день после падения Януковича признал новую власть, несмотря на ее сомнительную легитимность.

Несомненно, что Лукашенко все это понимает. Не случайно он отказался от разговора с Ангелой Меркель и уж тем более не собирается руководствоваться рекомендациями из Вашингтона, как это делал Янукович. Вчера белорусский президент собрал Совет безопасности, на котором дал силовикам команду прекратить "беспорядки" в стране и перекрыть все каналы финансирования протестов.

Правда, уже вчера вечером небольшие "беспорядки" наблюдались в Минске прямо у зданий КГБ и МВД, но по сравнению с предыдущими акциями протеста это был не больше чем перфоманс. Реальную же оценку того, насколько ситуация находится под контролем Лукашенко, дадут выходные, на которые оппозиция готовит новую акцию протеста в Минске.

Закроет ли Зеленский НОТУ?

Акция протеста вчера была и в Киеве, но она никак не связана с белорусскими событиями. Этот протест прошел возле офиса Национального общественного телевидения Украины (НОТУ), руководство которого отстранило от участия в детском Евровидении 12-летнего мальчика-сироту из Волынской области Максима Ткачука.

Даже вчера, на третий день скандала, ни глава НОТУ Зураб Аласания, ни его замы не нашли в себе смелости признать, что у них нет достаточных оснований для санкций против Максима и восстановить его как участника конкурса.

Хотя уже очевидно, что песенный конкурс в Великобритании, в котором участвовал юный певец с Волыни, не организовывали госструктуры Российской Федерации, как об этом заявил Аласания.

Поэтому вчерашняя акция протеста проходила не только с требованиями прекратить репрессии против ребенка, но и уволить главу НОТУ.

И этим дело не ограничилось: параллельно на сайте президента появилась петиция с требованием ликвидировать НОТУ. В ней, правда, нет упоминаний о ситуации с политически ангажированным решением Аласании по Максиму Ткачуку, но само требование очень логично: НОТУ – это пережиток прошлого, который, к тому же, стоит государству немало денег.

Причем как бывший телевизионщик Владимир Зеленский эти аргументы должен хорошо понимать: в то время как его "95 квартал" имел высокие рейтинги и зарабатывал на них, "Первый национальный" лишь менял вывески, но оставался все тем же второсортным продуктом с минимальной аудиторией.

Так что аргумент насчет экономии бюджетных средств, которые тратятся столь нерационально, понять легко. А на фоне того, что руководство НОТУ еще и политически ангажировано, тема ликвидации этой структуры становится вдвойне актуальной.

Смерть Легенды

Умер Борис Патон. Легендарному президенту Академии наук Украины был 101 год, но вся страна желала ему долгих лет жизни, потому что, пожалуй, среди 40 с лишним миллионов живущих сейчас украинцев никто не сделал для Украины больше, чем он.

Борис Евгеньевич Патон стал президентом НАНУ в далеком 1962-м, когда наша страна называлась "СССР" и руководил ею Никита Хрущев. За почти 60 лет его руководства украинская наука сделала огромный взнос в науку мировую, и немалая его часть принадлежит Патону как ученому.

Увы, за эти 60 лет украинская наука пережила не только взлет, но и падение. Но в последнем нет вины Бориса Патона – наоборот, можно не сомневаться, что кризис Национальной Академии наук был бы более глубоким, если бы нею не руководил ученый с всемирно известным именем. Однако остановить этот кризис Борис Евгеньевич не мог, потому что деградация науки стала следствием деградации всей страны.

В последние годы Борис Патон был для всех нас живым символом былого величия украинской науки. Вчера от нас ушел и человек, и символ. И это потеря очень тяжелая для всей Украины.