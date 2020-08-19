В Киеве сотрудник шиномонтажа украл более 200 автомобильных шин.

Об этом сообщает киевская полиция.

В полицию Киева обратился владелец шиномонтажа и сообщил о том, что в складском помещении на улице Антоновича похитили около 200 автомобильных шин. Для установления обстоятельств происшествия на место выехали следователи и оперативники территориального подразделения.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Владислава Ищенко, после проведения первоочередных следственных действий полицейские предположили, что к краже может быть причастен работник склада.

Следователи выяснили, что украв товар, злоумышленник сразу же наладил его продажу. Своими действиями он нанес предприятию ущерб на сумму около 200 000 гривен. Теперь 21-летнему киевлянину грозит до шести лет лишения свободы.

"Мы установили, что шины похищались систематически. Ведь злоумышленник знал обязанности сотрудников и местонахождение каждого во время рабочего времени. Однако при отсутствии на предприятии камер видеонаблюдения работа усложнялась. И во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы обнаружили, что один из рабочих периодически выносил из склада шины. Также он наладил их продажу лицу, нашел по объявлению в сети интернет. Покупатель приезжал на склад за товаром, а злоумышленник получал деньги", рассказывают полицейские.

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