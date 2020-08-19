Глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин в исполнение поручения президента Александра Лукашенко, данном на заседании Совета безопасности страны 19 августа, приказал подготовить предложения по обороне на Гродненском тактическом направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Министерстве напомнили, что Лукашенко поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению, при этом особое внимание уделяя западному операционному направлению.

"В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении", - отметили в пресс-службе.

Также министр приказал усилить оперативное командование ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Предложения будут представлены главе военного ведомства завтра.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

Также мы писали, что он привел белорусскую армию на западной границе в полную боевую готовность.