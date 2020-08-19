По данным на среду, 19 августа, в Беларуси выявили 69 тыс. 801 человек, тест на коронавирус которых показал положительный результат.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на Минздрав республики.

За сутки прирост больных составил 128 случаев против 84 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 622 (на 18 августа - 617) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Также сообщается, что на 19 августа выздоровели и выписаны 67 тыс. 647 пациентов (на 18 августа - 67 тыс. 339), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 308 человек.

По информации Минздрава, всего проведено 1 млн. 437 тыс. 110 тестов на коронавирусную инфекцию (на 18 августа - 1 млн 429 тыс. 532).

Напомним, сегодня в украинском Минздраве сообщили, что эпидемия Covid-19 в Украине набирает ход, за сутки установлено два антирекорда.

Также мы писали, что в Киеве коронавирус обнаружили у 215 человек. Лишь один раз было больше.