Устроившие в африканском Мали мятеж военные выдвинули из своих рядов лидера и сформировали Национальный комитет, который будет заниматься спасением народа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Лидером мятежников стал полковник Ассими Гоита, ранее командовавший подразделениями спецназа в центральной части Мали. Он назначен главой Национального комитета для спасения народа.

Вожди переворота дали в четверг первую пресс-конференцию в столице страны Бамако. На ней они заявили, что приняли все необходимые меры безопасности для нормализации обстановки в стране и призвали граждан вернуться к своим обязанностям.

"Приняты все меры безопасности для возвращения к нормальной жизни", - заверили лидеры мятежных военных.

Военные также опровергли информацию о гибели четырех человек в ходе переворота во вторник.

"Мы слышали, что в результате вчерашних событий есть четверо погибших и пострадавшие. Мы опровергаем эти данные. Если подобное произошло, то не в результате наших действий", - сказал представитель организаторов мятежа полковник Исмаэль Ваг.

Ранее "Страна" сообщала, что взбунтовавшиеся военные арестовали президента республики Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Напомним, уже вторую неделю неспокойно в соседней с Украиной Беларуси.