В среду, 19 августа, в Молдове сделали рекордное число тестов на коронавирус - более двух тысяч. В результате проверка показала наличие болезни у 626 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

"В среду обработаны 2 889 тестов, из которых 2 311 - первичные тесты. В результате выяснилось, что 626 результатов оказались положительными", - отмечается в сообщении.

До этого проводилось до 1,5 тыс. первичных тестов в день. При этом самое большое число положительных тестов было в июне - 484 случаев заражения за сутки.

"С начала пандемии количество зараженных достигло 31 415 человек, из которых 22 169 вылечились, а 914 умерли", - отмечается в релизе. В нем указывается, что из 626 новых случаев 29 зафиксировано у работников системы здравоохранения, включая девять врачей.

Число активных случаев коронавируса в Молдове превысило восемь тысяч на 3,5 млн. жителей. В настоящее время в республике 8 332 активных случая.

Отметим, что по неофициальным данным, среди стран с населением более 1 млн жителей, Молдова находится на первом месте в Европе по количеству активных случаев на 100 тыс. населения - 285 активных случаев на 100 тыс. жителей. При этом за основу взято население Молдавии в 3,5 млн жителей, включая Приднестровский регион. На самом деле, реальное количество жителей не превышает трех млн человек.

Тем временем эпидемия Covid-19 в Украине набирает ход, за сутки установлено два антирекорда.

Также сообщалось, что недавно Киев побил очередной антирекорд по количеству новых случаев Covid-19. За сутки заразились 232 человека.