Российское Министерство обороны опубликовало видео подготовки полета и самого полета стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном и Японским морем.

Ролик опубликован на Ютуб-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны, два Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной частью Тихого океана. Продолжительность полета составила более 7 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии.

Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, заверили в министерстве.

Ту-95 (он же проект "95", изделие "В", а по кодификации НАТО Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. До настоящего времени остается единственным в мире серийным бомбардировщиком и ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями. Он был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Такие самолеты производили с 1955 по 1992 годы, но они остаются на службе по сей день.

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