Возгорание на крыше дома на улице Васильковской в Киеве ликвидировано. Спасатели ищут источники пожара.

Об этом "Стране" заявила начальница пресс-службы Главного управления ГСЧС Киева Светлана Водолага.

"Пожар в дома на Васильковской 81, потушили. Сейчас спасатели осматривают крышу на наличие источников возгорания", - сообщила Водолага.

Также она добавила, что эвакуированных жителей дома разместят в гостинице. Но в какой не уточнила.

Жильцы дома, в котором был пожар, сообщают, что квартиры затоплены до первого этажа, а прогоревшая крыша обрушилась в квартиры на четвёртом этаже, где и началось возгорание.

Сейчас дом закрыт на вход, сотрудники ГСЧС проверяют его на наличие повреждений несущих стен, чтобы понять, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.

Напомним, сегодня вечером в центре Киеве горела крыша жилого здания на Большой Васильковской.

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