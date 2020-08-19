Пожар на Васильковской в центре Киева потушен. Спасатели ищут его причину
Возгорание на крыше дома на улице Васильковской в Киеве ликвидировано. Спасатели ищут источники пожара.
Об этом "Стране" заявила начальница пресс-службы Главного управления ГСЧС Киева Светлана Водолага.
"Пожар в дома на Васильковской 81, потушили. Сейчас спасатели осматривают крышу на наличие источников возгорания", - сообщила Водолага.
Также она добавила, что эвакуированных жителей дома разместят в гостинице. Но в какой не уточнила.
Жильцы дома, в котором был пожар, сообщают, что квартиры затоплены до первого этажа, а прогоревшая крыша обрушилась в квартиры на четвёртом этаже, где и началось возгорание.
Сейчас дом закрыт на вход, сотрудники ГСЧС проверяют его на наличие повреждений несущих стен, чтобы понять, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.
Напомним, сегодня вечером в центре Киеве горела крыша жилого здания на Большой Васильковской.
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