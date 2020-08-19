В Украине продолжают жестко наказывать за символику СССР. Так, в Одессе Приморский суд по ходатайству СБУ посадил под домашний арест жителя города, опубликовавшего на своей странице в Facebook герб СССР, изображения серпа и молота, пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля.

Об этом сообщает одесское издание "Таймер".

В СБУ решили, что действия мужчины подпадают под определения статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины - распространение коммунистической символики. Распространение заключается в том, что потенциально картинки одессита могли увидеть миллионы пользователей соцсети.

После появления публикации на мужчину открыли уголовное дело и провели у него дома обыск, во время которого изъяли орудие преступления - компьютер, с помощью которого он заходил в интернет.

СБУ и прокуратура настаивали на помещении злоумышленника под домашний арест, хотя защита и настаивала, что можно ограничиться более мягкой мерой пресечения. Однако судья встал на сторону обвинения, запретив подозреваемому отлучаться из дома на время досудебного следствия.

Упомянутая статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее "Страна" разбиралась, как при власти Зеленского продолжаются расследования дел об использовании советской символики.

Между тем в Украине вполне легально создаются националистические организации самого радикального толка и с отсылкой к фашистскому Третьему Рейху в символике и обрядах, но их никто даже не думает преследовать.