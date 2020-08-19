Сотрудники Национальной академии наук Украины рассказали об обстоятельствах смерти легендарного украинского ученого Бориса Евгеньевича Патона и как медики боролись за его жизнь.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы... Похороны, очевидно, состоятся в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные – отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения", – рассказал нам источник в НАН Украины.

Как сообщили академики, Патон последний раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома. "Но и на карантине он работал. Удаленно", – уточнили в НАН Украины.

Еще один источник в НАН Украины нам сообщил, что Патон неделю лежал в реанимации: "Ему поддерживали работу сердца".

Напомним, сегодня стало известно о смерти выдающегося советского и украинского ученого в области металлургии и технологии металлов, многолетнего главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона. Он скончался в 101 год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил судьбу за знакомство с Борисом Патоном.

Также мы подробно писали, что мы запомним о великом ученом Патоне, который 60 лет руководил украинской наукой.