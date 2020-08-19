В столице на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, неподалеку от станции метрополитена "Дворец спорта" вечером 18 августа произошла межнациональная дорожная потасовка.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

По их информации, участниками конфликта стали водитель-вьетнамец, который проезжал перекресток на спортивном автомобиле Chevrolet Camaro RS черного цвета с крутым номером с четырьмя семерками, и пешеход, переходивший в это время дорогу.

Пешеход возмутился тем, что водитель не предоставил ему преимущество на дороге, как того требуют правила дорожного движения. Молодой человек за рулем не стал спорить, а молча вышел из машины и начал избивать пешехода. Потом стремительно вернулся за руль и укатил восвояси.

По данным наших источников, ранее номер машины агрессивного водителя с четырьмя семерками на регистрации Киевской области был закреплен за "Volkswagen Touareg", позже - за "Audi", а сейчас за спортивным Camaro. Причем крутые машины как перчатки менял один и тот же собственник.

Собеседник "Страны" из органов, пожелавший сохранить анонимность, сказал, что обидчик пешехода - выходец из состоятельной вьтнамской семьи бизнесменов, живет с семьей в частном секторе на Петропавловской Борщаговке в Киево-Святошинском районе. Ему всего 21 год, и он студент факультета восточной филологии в КНУ им. Шевченко.

По заявлению избитого 34-летнего пешехода полиция начала расследование по ст.125 УК Украины (причинение легких телесных повреждений). Сейчас устанавливаются обстоятельства, очевидцы и мотивы этого правонарушения.

Согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс, причинение легких телесных повреждений теперь подпадает под понятие уголовный проступок. Наказание варьируется от минимального штрафа в 850 грн до года исправительных работ.

Ранее "Страна" писала о похожем случае в Виннице, где водитель BMW сначала не пропустил пешехода, а потом избил его.

Мы также рассказывали, как в центре Киева наглый мотоциклист проехался по тротуару и избил пешехода, на которого чуть не наехал на своем железном коне.