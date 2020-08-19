Бывший глава правительства Роман Головченко снова назначен премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения Палатой представителей Национального собрания.

Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, передает "Интерфакс-Запад".

Как отмечается, соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа. Еще одним указом он назначил членов правительства.

Кроме того, все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

Напомним, в субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что действующее правительство сложило полномочия перед избранным президентом.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что инаугурация президента Александра Лукашенко, который набрал 80,1% голосов, состоится в течение двух месяцев. Однако точную дату они пока не назвали.