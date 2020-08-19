Лукашенко утвердил новый состав правительства и переназначил Головченко премьером
Бывший глава правительства Роман Головченко снова назначен премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения Палатой представителей Национального собрания.
Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, передает "Интерфакс-Запад".
Как отмечается, соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа. Еще одним указом он назначил членов правительства.
Кроме того, все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.
Напомним, в субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что действующее правительство сложило полномочия перед избранным президентом.
Ранее в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что инаугурация президента Александра Лукашенко, который набрал 80,1% голосов, состоится в течение двух месяцев. Однако точную дату они пока не назвали.