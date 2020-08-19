В среду российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС снял на видео пять неопознанных объектов, пролетавших группой над Землей. Эксперты в области космоса в один голос уверяют, что это не НЛО, а спутники системы связи Starlink Илона Маска.

Об этом в комментарии РИА Новости сказали два сотрудника Института космических исследований Российской академии наук.

Так, ученый Лев Зеленый считает, что это сами спутники Маска. А его коллега, научный сотрудник отдела Института космических исследований Натан Эйсмонт высказал мнение, что это могут быть блики аппаратов.

"Это, скорее всего, "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо МКС. Скорее всего, именно такая версия", - пояснил Эйсмонт.

Версию об отраженном свете поддержал заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.



"Как вариант объяснения - другой искусственный спутник, который виден как точечный объект. Он дал блики на оптике камеры. В пользу этой версии говорит равное расстояние между изображениями. Вероятно, спутник находился вне поля зрения, и это все – блики от него", - сказал эксперт.

Сачков призвал уточнить время запуска спутников, чтобы подтвердить, что на кадрах находятся именно они.

Ранее "Страна" сообщала, что военные США создают рабочую группу по изучению НЛО.

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