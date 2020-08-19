В среду вечером, 19 августа, в центре Киева возник пожар, - загорелась квартира по адресу улица Васильковская, 81. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Возгорание произошло на последнем этаже в четырехэтажном доме, в результате чего огонь перекинулся на крышу дома.

На месте работает более 10 единиц спасательной техники.

Начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Стране" сообщила, что на данный момент из дома, который загорелся в центре Киева эвакуировали 17 человек. Пострадавших нет.

"Общая площадь пожара составляет 750 кв. м. На месте работает более 30 единиц техники и 45 человек личного состава. Причины возгорания устанавливают", - сказала Водолага.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Большая Васильковская, 81 начался сильный пожар. Загорелась крыша жилого дома. Из здания валит густой черный дым.

Как мы писали, на улице Сулеймана Сальского в Киеве при пожаре погиб мужчина.

Также сообщалось, в Оболонском районе Киева пожарные тушили вольер для собак. В результате пожара были разрушены металлическая конструкция, мебель, бытовая техника, личные вещи. Во время тушения пожара был обнаружен труп одной собаки.