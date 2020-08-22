Белорусские власти ограничили доступ к десяткам сайтов, включая ряд СМИ, накануне нового марша, который завтра, 23 августа, собирает оппозиция.

Об этом сообщает издание "TUT.by".

Отмечается, что ограничения веб-ресурсов было принято на основании решения Министерства информации Республики Беларусь 21 августа.

"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - такое сообщение можно увидеть при входе на заблокированные сайты.

Как сообщается, список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

При этом с доступом к некоторым ресурсам и раньше наблюдались проблемы.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Запад", общественная организация "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) требует от белорусских властей разблокировать сайты, прекратить давление на прессу, обеспечить выпуск изданий в стране.

"В пятницу вечером стало известно, что министерство информации ограничило доступ пользователей Беларуси к большому ряду сайтов медиа и политических движений. Среди самых известных "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность", Udf.by, The Village, By.tribuna.com, Витебский курьер, Народные новости Витебска, Masheka.by, сайт закрытого властями правозащитного центра "Весна", - говорится в сообщении БАЖ.

Кроме того, в ассоциации констатировали, что с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту самой БАЖ - журналистской организации, состоящей в Международной и Европейской федерации журналистов.

Также в минувшую пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Беларуси".

"В случае с "Комсомолкой" это уже третий случай срыва выхода газеты", - подчеркивается в заявлении организации.

"Белорусская ассоциация журналистов" связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о протестах после президентских выборов в стране и жестком насилии против их участников.

Ассоциация "считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси; - заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации", говорится в документе.

Кроме того, в БАЖ потребовали от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам и призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Напомним, 9 августа, во время голосования на выборах президента Беларуси, жители республики массово сообщали о перебоях интернета. В частности, пользователи жаловались на медленную загрузку веб-страниц и медиафайлов в мессенджерах.

Ограниченный доступ к интернет-ресурсам наблюдался на протяжении трех дней, с 9 по 11 августа. Однако уже утром 12 августа возобновилась работа популярных сайтов и мессенджеров на территории республики.

Позже в Минске предупредили об отключении интернета по ночам до конца августа.