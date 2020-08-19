В Украину в четверг, 20 августа, пожалуют влажные облака, которые принесут короткие дожди. Они немного облегчат установившуюся на Яблочный Спас жару, хотя во многих регионах она никуда не денется.

Об этом пишет в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Кратковременные грозовые дожди ожидаются на севере, вдоль полосы Харьковщина - Днепр с районами - Николаевщина.

Довольно высока вероятность дождей и в западных областях.

Жара +26...+32 градуса будет преобладать в Украине. На юге воздух раскалится до +32...+34 градусов. Чуть прохладнее будет на западе - +24...+28 градусов.

В Киеве завтра прогнозируют +30...+32 градуса, однако есть надежды на кратковременный дождь, возможно с грозой.

Ослабление жары в столице предполагается уже 21-22 августа. Но в воскресенье, в День флага и в День независимости Украины снова потеплеет до +27...+30 градусов.

Прогноз Диденко можно сопоставить с данными Украинского гидрометцентра.

Ранее "Страна" публиковала список мероприятий ко Дню независимости.