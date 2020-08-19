Президент Украины Владимир Зеленский отозвался на известие о смерти выдающегося советского и украинского ученого Бориса Патона.

Пост об академике пресс-служба главы государства опубликовала в его Фейсбук.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - сказано в посте.

Затем Зеленский искренне поблагодарил судьбу за то, что ему "представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем".

"Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!" - написал президент.

В связи со смертью Патона "Страна" коротко рассказывала о нем и его заслугах.

А весной мы писали, что многолетний бессменный президент НАНУ, в этом году Борис Евгеньевич не подал свою кандидатуру на выборы главы академии.