Вечером в среду, 19 августа, в Киеве на улице Большая Васильковская, 81 начался сильный пожар.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "dtp.kiev.ua".

Как видно на записи, загорелась крыша жилого дома. Из здания валит густой черный дым.

В Киеве на ул. Большой Васильковской произошел пожар в одной из квартир на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома, сообщила позже пресс-служба КГГА.

Сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковской, 85-87, поступило в оперативно-координационный центр ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киев 19 августа в 18:14.

"Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже 4-этажного жилого дома с распространением пожара на крышу здания. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации людей", - указывается в сообщении.

Площадь пожара составляет 200 кв. м. В процессе ликвидации были спасены два человека, ещё 15 отведены на безопасное расстояние.

Продолжается локализация пожара. Отмечается, что локализация усложнена деревянными перекрытиями в доме, из-за чего пожар быстро распространяется.

На месте работают 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 спасателей.

Напомним, 16 августа в Киеве на улице Сулеймана Сальского произошел сильный пожар. В результате возгорания погиб один человек. Во время тушения пожара, в квартире нашли труп, предварительно - квартиросъемщика.

Как сообщалось, по данным ГСЧС Украины, в период с начала года из-за масштабных пожаров в Украине погибли 953 человека. Еще 827 получили ранения разной степени тяжести.