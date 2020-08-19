В большинстве регионов Украины в четверг, 20 августа, по-прежнему будет стоять жара. Прохлада ожидается в западных областях: там пройдут дожди с грозами.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Укргидрометцентра.

Так, грозовые дожди в четверг накроют западные регионы Украины. Впрочем, холодно, по данным синоптиков, быть не должно. Днем воздух здесь прогреется до +22...+27 градусов. Ночью ожидается +13...+17 градусов.

В остальных областях будет сухо и солнечно. В Киеве и других северных и центральных регионах страны днем ожидается +29...+32 градуса, а ночью - +14...+18.

Жарче всего 20 августа будет на юге страны. Тут ожидается до +34 в Херсоне и Николаеве и до +30 в Одессе. Ночью воздух охладится до +16...+19 градусов. В восточных регионах - до +32 градусов днем и до +18 ночью.

Прогноз погоды в Украине на 20 августа. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик рассказала о погоде на Спас и День Независимости Украины: ожидаются дожди, ветер и жара.

Также мы писали о том, что сегодня в Украине было жарко на юге, а на западе прошли ливни.