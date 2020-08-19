В Беларуси правоохранители изучают обстоятельства ранения 11 августа силовиком участника акции протеста Сергея Шутова, из-за которого спустя неделю он скончался.

О деталях дела сообщает Телеграм-канал Следственного комитета республики.

По данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин совершили нападение на силовиков, охранявших общественный порядок при проведении несанкционированного массового мероприятия. Во время нападения мужчины наносили удары, используя металлическую трубу, а также попытались завладеть огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами.

Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия протестующих как реальную угрозу жизни и здоровью и пытаясь помешать им завладеть табельным оружием, выстрелил в плечо одному из мужчин. Однако тот в это время активно сопротивлялся, и пуля попала в область головы.

Раненый был госпитализирован в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 19 августа он скончался.

Следователи дадут окончательную правовую оценку действиям нападавших, а также правомерности применения оружия силовиком.

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